BIST 1.385
DOLAR 7,94
EURO 9,46
ALTIN 441,59
HABER /  EKONOMİ

Dolar euro fırladı piyasalar alt üst oldu! Dolar 8 liraya doğru gidiyor

TÜRKİYE Merkez Bankası başkanı değişikliği piyasaları ilk iş gününde sarstı. Dolar bankalararası piyasalarda 8,06 liradan başladı. Euro ise 9.58 TL seviyelerinde. Serbest piyasada da dolar 8 liraya doğru yol alıyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yeni yılda ocak ve şubat aylarında faiz arttırımına gitmeyen Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz arttırımı kararı daha almıştı.

Merkez Bankası başkanının sürpriz bir kararla değişmesinin piyasalara yansıması bugün oldu. Kararın ardından ilk fiyatlamalarda yurtdışındaki sığ işlemlerde dolar/TL yükselişe geçerek gece 8,47 seviyelerini gördü. Sabah saatlerinde ise dolar kuru 8 lira sınırına doğru geri çekildi. Dolar kuru yeni haftanın ilk işlem gününde bankalararası piyasada 8,06 liradan işlem görüyor.  Aynı dakikalarda euro 9,58, sterlin ise 11,2 lira. 

Dolar 7.21'den 8'e doğru yol alıyor
TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı dün illikit piyasada yüzde 16'yı aştıktan sonra bu sabah itibarıyla yüzde 11.5 seviyesinde. Dolar/TL karar öncesi Cuma günü son işlemlerde 7.2185 seviyesindeydi.

Dolar kuru saat 11.30 fiyatları
dolar kuru saat 11.30

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Erdoğan' açıklaması: Bundan niye çekinilir?
Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener'den kritik dolar kuru açıklaması
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması kimsenin gücü yetmeyecek
Fatih Terim'in gözüne kestirdiği iki isim: Kaan Ayhan, Tsimikas
Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı
İslam Memiş'ten bomba uyarılar! Altın ve dolar bu hafta zenginleştirmez sizi batırır
Son 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den piyasalara mesaj
Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı
Borsada sert düşüş! Sürekli işlemler 2 kez geçici olarak durduruldu
Yorumlar 47 yorum