Dolar euro fırladı piyasalar alt üst oldu! Dolar 8 liraya doğru gidiyor

TÜRKİYE Merkez Bankası başkanı değişikliği piyasaları ilk iş gününde sarstı. Dolar bankalararası piyasalarda 8,06 liradan başladı. Euro ise 9.58 TL seviyelerinde. Serbest piyasada da dolar 8 liraya doğru yol alıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yeni yılda ocak ve şubat aylarında faiz arttırımına gitmeyen Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz arttırımı kararı daha almıştı.

Merkez Bankası başkanının sürpriz bir kararla değişmesinin piyasalara yansıması bugün oldu. Kararın ardından ilk fiyatlamalarda yurtdışındaki sığ işlemlerde dolar/TL yükselişe geçerek gece 8,47 seviyelerini gördü. Sabah saatlerinde ise dolar kuru 8 lira sınırına doğru geri çekildi. Dolar kuru yeni haftanın ilk işlem gününde bankalararası piyasada 8,06 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,58, sterlin ise 11,2 lira.

Dolar 7.21'den 8'e doğru yol alıyor

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı dün illikit piyasada yüzde 16'yı aştıktan sonra bu sabah itibarıyla yüzde 11.5 seviyesinde. Dolar/TL karar öncesi Cuma günü son işlemlerde 7.2185 seviyesindeydi.

Dolar kuru saat 11.30 fiyatları



