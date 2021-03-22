İzmir'de kumar ve sahte içki baskını yapılmıştı! Meğer lüks villanın..

İZMİR'de 6 Ekim'de sahte içki satıldığı ve kumar oynatıldığı için baskın yapılan lüks villanın tesislerinin kaçak olduğu ortaya çıktı.

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Geçen yıl 6 Ekim günü, kumar oynatıldığı ve sahte içki satıldığı iddiasıyla jandarma tarafından operasyon düzenlenen Bademler Mahallesi'ndeki 56 villalı lüks sitede pek çok yerin imara aykırı, kaçak yapıldığı ortaya çıktı. Şikayetler üzerine harekete geçen Urla Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sitede yaptıkları incelemeyle tel çit, bekçi kulübesi, demir kapı, havuz, demir profil malzemeden sundurma konteyner ile futbol ve tenis sahasının ruhsatsız olduğunu belirledi.



Müdürlük, site yönetimine, 9 Mart günü gönderdiği yazı ile kaçak yerlerin 3 Mayıs gününe kadar yıkılmasını bildirdi. Yazıda aksi takdirde yıkımın 3 Mayıs günü belediye ekiplerince gerçekleştirileceği, yıkım masrafının da site yönetiminden tahsil edileceği bildirildi.







İdari para cezası kesilmişti

Üzeri telli 4 metrelik yüksekliğndeki duvarlarla çevrili olan lüks villa sitenin her noktasında güvenlik kameraları bulunuyor. Çok sayıda köpekler ile korunan siteye jandarma ekipleri tarafından geçen yıl 6 Ekim günü 'kumar' operasyonu düzenlenmiş, site yönetiminde bulunanlar hakkında 'Kumar oynamaya yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatılmıştı. Urla Kaymakamlığı da idari para cezası kesmişti.