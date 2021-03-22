BIST 1.382
DOLAR 7,87
EURO 9,41
ALTIN 437,85
HABER /  YEREL

İzmir'de kumar ve sahte içki baskını yapılmıştı! Meğer lüks villanın..

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de 6 Ekim'de sahte içki satıldığı ve kumar oynatıldığı için baskın yapılan lüks villanın tesislerinin kaçak olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Geçen yıl 6 Ekim günü, kumar oynatıldığı ve sahte içki satıldığı iddiasıyla jandarma tarafından operasyon düzenlenen Bademler Mahallesi'ndeki 56 villalı lüks sitede pek çok yerin imara aykırı, kaçak yapıldığı ortaya çıktı. Şikayetler üzerine harekete geçen Urla Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sitede yaptıkları incelemeyle tel çit, bekçi kulübesi, demir kapı, havuz, demir profil malzemeden sundurma konteyner ile futbol ve tenis sahasının ruhsatsız olduğunu belirledi.

Müdürlük, site yönetimine, 9 Mart günü gönderdiği yazı ile kaçak yerlerin 3 Mayıs gününe kadar yıkılmasını bildirdi. Yazıda aksi takdirde yıkımın 3 Mayıs günü belediye ekiplerince gerçekleştirileceği, yıkım masrafının da site yönetiminden tahsil edileceği bildirildi. 


İdari para cezası kesilmişti
Üzeri telli 4 metrelik yüksekliğndeki duvarlarla çevrili olan lüks villa sitenin her noktasında güvenlik kameraları bulunuyor. Çok sayıda köpekler ile korunan siteye jandarma ekipleri tarafından geçen yıl 6 Ekim günü 'kumar' operasyonu düzenlenmiş, site yönetiminde bulunanlar hakkında 'Kumar oynamaya yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatılmıştı. Urla Kaymakamlığı da idari para cezası kesmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mardin'de gören şaştı kaldı dudak uçuklatan fiyata satışa çıkarıldı! 160 ülkede... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan'dan Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığından alınmasıyla ilgili şok iddia!
Gezi Parkı'nın devri tartışması! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Aft neden olur stres ve depresyon aft oluşumunda etken!
İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: Hevesinizi de aldıysanız parkımızı geri verir misiniz?"
'Uygulamada çekinmeyeceğiz' deyip Bolu Valisi konuştu: Maalesef yeni tedbirler...
Bursa'da banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Kayseri'den acı haber! 28 ameliyatla hayata tutundu koronavirüsten öldü
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tehdit: 'Nükleer çanta' her zaman Putin'in yanında
Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı
Bursa'da otomobil ters yöne girdi can pazarı yaşandı! Ölü ve yaralılar var
Yorumlar