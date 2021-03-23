Mardin'de dudak uçuklatan fiyata satışa çıkarıldı! İçinde tünel ve mezarlar var

Sinagog ve kilise olarak hizmet verdiğini belirten Tekcan "Bir süvari geçebilecek şekilde tüneller var. Vaftiz yeri var. 110 metrekare burası. Mardin merkezde Teker Mahallesinde bulunuyor. Yahudiler, Süryaniler, Ermeniler burada ibadet etmiş. Burası zamanında Yahudi sinagogu olmuş. Daha sonra bir kilise. Yüzyıllar sonra marangoz atölyesi olarak kullanılmış" ifadelerini kullandı.