Ali Babacan'dan Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığından alınmasıyla ilgili şok iddia!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Babacan, Naci Ağbal'ın Merkez'in 130 milyar doları nereye gitmiş diye araştırdığı için görevden alındığını öne sürdü.

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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın gece yarısı operasyonu ile görevden alınmasına tepki gösteren DEVA Partisi lideri Babacan, böyle bir kararın neden alındığını da canlı yayında açıkladı. Naci Ağbal'ın devlet geleneğini bilen bir bürokrat olduğunu vurgulayan Babacan, Merkez'in 130 milyar dolarının çarçur edildiğini, Ağbal'ın da bunu araştırdığı için görevden alındığının konuşulduğunu söyledi.

'Doğruysa ben şaşırmam'

Babacan şunları kaydetti: "Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarını çarçur ettiler, hatta bir rivayet vardır ki; ayrılan Merkez Bankası Başkanımız, gece görevden alınan. Demiş ki: Şuna bakın, ne oldu? Tabii, devlet geleneğinden gelen, devletin sahip olduğu her şeyin aslında millete ait olduğunu bilen, değerli bürokratlarımızda bu kaygı hep vardır. '130 milyar nereye gitmiş' diye sormuş. Bu nedenle görevden alındığına dair bir rivayet var. Doğru mu yanlış mı bilmeyiz ama doğruysa ben şaşırmam."

İstanbul Sözleşmesi'ni Danıştay'a taşıyacağız

Babacan, DEVA Partisi olarak İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı kararını Danıştay'a taşıyacaklarını duyurdu, "Umarız ki Danıştay'da nihai kararı vereceklerin vicdanı sızlar. Eğer Türkiye'de tek bir kadının daha canı yanıyorsa, tek bir kadın daha cinayete kurban gidiyorsa bunun vebali de günahı da size" dedi.

Bugün bir deprem günü

Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasının ardından piyasaların altüst olduğunu hatırlatan Babacan, Erdoğan'ın faiz politikası bir kez daha eleştirdi:

"'Faiz ile enflasyonu düşüreceğiz' dediler, ikisini birden yükselttiler. Hem faiz hem enflasyon şu an iki hane. Açıkça söylüyorum; bu ülke hiç kimsenin deneme tahtası değil. Bu ülkenin insanları da kobay değil. Bugün, finansal piyasalarda yaşadığımız üçüncü büyük depremin günü. Bir deprem günü, bugün. Sabah baktık Borsa yüzde 10 düşmüş, kur da yüzde 10 artmış."

"Bir-iki gün geçmeden göstergelerin nereye gideceği de belli değil. Tabii Merkez Bankası'nın da ne yapacağı belli olmaz. Daha üç gün önce Sayın Erdoğan'ın önüne iki seçenek koydum. 'Ya bu milletten özür dile ya da Merkez Bankası’yla ilgili bir adım at' dedim. Sadece iki cevap seçeneği koyduk; gitti yine yanlış seçeneği işaretledi. Yazı tura atsan tutma ihtimali daha yüksek."

Bürokratlar artık uyuyamıyor

"Lafla peynir gemisi yürümez dedik, uygulamaya bakmak gerekir. Siz isterseniz akşamdan sabaha, sabahtan akşama kadar reform, reform deyip durun. Reform, reform demekle bu ülkede işler düzelmez" diyerek iktidara yüklenen Babacan, bürokratların artık uyuyamadığını söyledi.

Babacan şunları kaydetti: "Bürokrasinin psikolojisini düşünün. Sürekli başıma bir iş gelir mi? Artık gece 12'de de bürokratlar yatamıyor. Gece 1,2,3... Herkes Resmi Gazete'ye bakıyor. Sabaha kadar görevden alınıp alınmadıklarını kontrol ediyorlar."

Babacan'dan Gergerlioğlu tepkisi

Milletvekilliği düşürüldükten 4 gün sonra Meclis'te gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında da konuşan Babacan "İnsan Hakları Paketi açıklandıktan hemen sonra Meclis'in İnsan Hakları Komisyonu'nun bir üyesinin milletvekilliği düşürüldü. Üstelik bu milletvekili nerede bir insan hakkı ihlali olsa tek başına çabalayan bir insan..." ifadelerini kullandı.