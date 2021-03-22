İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: Hevesinizi de aldıysanız parkımızı geri verir misiniz?"

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını alıntılayıp "Gezi Parkı’nın vakıf kültür varlığı olmadığını ve 2. Bayezid tarafından yapılmadığını siz de belirttiğinize göre, hevesinizi de aldıysanız parkımızı geri verir misiniz?" sorusunu yöneltti.

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) Gezi Parkı'nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredilmesiyle ilgili açıklamasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Hevesinizi de aldıysanız parkımızı geri verir misiniz?"

Söz konusu açıklamayı Twitter hesabında paylaşan İBB Sözcüsü Ongun, "Gezi Parkı’nın vakıf kültür varlığı olmadığını ve 2. Bayezid tarafından yapılmadığını siz de belirttiğinize göre, hevesinizi de aldıysanız parkımızı geri verir misiniz?" diye sordu.