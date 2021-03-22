Aft neden olur stres ve depresyon aft oluşumunda etken!

Aft ya da diğer adıyla aftöz ülser stres, kaygı, bağışıklık sisteminin zayıf olması gibi durumlarda ağızda ortaya çıkıyor. Aft hakkında merak edilen tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

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Kadınlarda daha yaygın olarak görülen aft zayıf bağışıklık sistemi, vitamin ve mineral yetersizliği, ergenlikte hormonal faktörler ve çölyak hastalığına bağlı olarak oluşmaktadır. Aft yaraları bulaşıcı değildir ve kısa zamanda kendiliğinden geçer. Aft olarak bilinen ağız içi yaraları yani ağız içi ülserlerin nedeni ve tedavisi…

Aft neden olur?

- Düşük bağışıklık sistemi ve vücut direncinin düşmesi - Genetik yatkınlık

- Hormonal bozukluklar ve değişiklikler

- Gıdalara karşı alerjik zayıflık

- Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar

- Behçet hastalığı, Çölyak hastalığı

- Bilinçsiz diş fırçalama neticesinde doğan tahribatta

- Stres, depresyon ve kaygı gibi psikolojik rahatsızlıklarda

- C ve D vitaminleri eksikliğinde

Aft nasıl geçer?

Aftlar herhangi bir tedavi uygulanmasa bile genellikle 7 ila 10 gün süre zarfından kendiliğinden iyileşmektedir. Hekim ile birlikte çizilen tedavi planında asıl istenen; ağrıyı kontrol altında tutmak, iyileşmeye hız kazandırmak ve tekrarları önlemektir.

Aftınızın derecesine göre anestezik, antiseptik, anti-inflamatuar topical tedaviler hekimler tarafından önerilir. Topikal tedaviler neticesinde istenen yanıt alınamazsa veya inatçı majör ülserlerde tablet veya enjeksiyon formunda sistemik tedaviler plana dahil edilebilir.

Aft tedavisine başlanıldıktan sonra birkaç gün içinde ağrıda azalma ve devamında yaranın boyutlarında da gözle görülür küçülme gözlenir.

Ağrıları doğal yollarla azaltmak isterseniz aşağıda yer verdiğimiz yöntemlere de başvurabilirsiniz;

- Sıcak, asidik, tahriş edici gıdalardan bir süre uzak kalmak. - Su ve karbonat karışımından hazırlanan bir krem aft üzerine sürülebilir.

- Yarım bardak suya yarım çay kaşığı tuz ilaveli karışımla günde 3 kez gargara yapılabilir.

- Bir kaşık sumağı bir bardak ılık suya ekleyip karıştırınız. Bu karışımla ağzınızı çalkalayınız. Sumak yaradaki enfeksiyonu azaltırken, ağız içindeki virüsleri de temizler.

- Misvak, diş ve diş etlerini temizlemede doğal yöntemlerden biridir. Diş etinde meydana gelen yaralara da misvağın iyi geldiği bilinmektedir.



