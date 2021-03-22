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Fransız Societe Generale’den dolar/TL tahmini: Dolar kuru 9.70'e yükselebilir

Fransız bankası Societe Generale, dolar/TL’nin ikinci çeyrek sonuna kadar 9.70’e yükselebileceğini öne sürdü. Banka analisti, Naci Ağbal’ın Merkez Bankası (MB) başkanlığından alınmasının Türkiye’yi ‘geri dönüşü olmayan bir noktaya’ getirdiğini iddia etti

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Fransız bankası Société Générale, Türk Lirası'ndaki sert değer kaybının devam edeceği ve yılın ikinci çeyreğinin sonuna dek dolar/TL'nin 9.70'e yükseleceği öngörüsünde bulundu. Bankanın analistlerinden Phoenix Kalen, müşterilere gönderdiği notta Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığından alınmasının Türkiye'yi 'geri dönüşü olmayan bir noktada bıraktığını' belirtti.

Kalen, müşterilere gönderdiği notta yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun hem 15 Nisan'daki para politikası toplantısında Ağbal'ın geçtiğimiz perşembe günü yaptığı 200 baz puanlık faiz artışını geri almaya çalışacağını, hem de bugünden o tarihe kadar TL'yi stabilize etmek için ciddi oranda rezervi piyasaya süreceği tahmininde bulundu. Kalen, bununla birlikte Kavcıoğlu'nun piyasalarla döviz mücadelesini 'muhtemelen kaybedeceği' ve TL'de düşüşü engellemek için acil durum önlemlerine başvurmak zorunda kalabileceğini belirtti.

'Türk varlıklarındaki tüm uzun pozisyonları kapatma tavsiyesi'

Kalen notta, "Politika belirlemedeki derin değişiklikler ve yakında muhtemelen yaşanacak finansal çalkantı göz önünde bulundurulduğunda, Türk varlıklarındaki tüm uzun pozisyonları kapatma tavsiyesi veriyoruz. Türkiye yakında yeni bir kur krizine doğru yol alabilir" dedi. 

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