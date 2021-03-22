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UFO itirafı geldi! Eski Ulusal İstihbarat Direktörü açıkladı: Meğer...

Ulusal İstihbarat Direktörü olarak bir zaman görev yapan John Ratcliffe, UFO itirafında bulundu.

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Eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'den UFO tartışmalarını alevlendirecek açıklamalar geldi. Ratcliffe, ABD'nin ses hızlı kolaylıkla geçen objelere dair elinde kanıtlar olduğunu öne sürdü. Söz konusu cisimlerin açıklanamaz manevralar yaptığını belirten Ratcliffe, bu görüntülerden bazılarının yayınlandığının altını çizdi.

Fox News'a konuşan Ratcliffe, "Halka açıklanandan çok daha fazla görüntü var" dedi. 30 Aralık 2020'de imzalanan karar kapsamında Savunma Bakanlığı Pentagon ve istihbarat birimlerinin UFO'lar ile ilgili tüm bildiklerini 180 gün içinde açıklaması istenmişti. Söz konusu karar kapsamında basında 'UFO raporları' olarak da anılan belgelerin Haziran 2021 itibari ile kamuoyu ile paylaşılması gerekecek.

Gözlem birimi kurulmuştu
Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuştu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıklamıştı.

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