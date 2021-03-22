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Antalya'da villada 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! 14 kişiye 77 bin TL ceza

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da bir villada DJ eşliğinde havuz partisi yapan gruba jandarma tarafından 77 bin TL idari para cezası uyulandı. Konaklama tesisi olarak geçen villa, Kaş Kaymakamlığı tarafından 1 ay süreyle mühürlendi.

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Bu kadar da da olmaz dedirten görüntüler Antalya'nın Kaş ilçesinden geldi. Önceki gün sosyal medya üzerinden örgütlenip bir villada kapalı mekanda kaçak eğlence düzenleyenlerin ardından bu defa Kaş ilçesinde havuz partisi görüntüleri 'Pes' dedirtti.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaş ilçe Jandarma K.lığı ekipleri tarafından Andifli Mahallesi Büyükçakıl mevkiinde Villa B. isimli konaklama tesisinde parti yapıldığının bilgisi alınması üzerine, E.D. isimli şahsa ait villaya operasyon yapıldı.

Operasyonda İ.B ,İ.Y,R.K., M.F.T. ,B.A.,G.T. ,B.U.,R.H.,A.P.,İ.C.,İ.A,N.S.,Y.Y ve B.D.M. olmak üzere 14 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 48.566 TL, maske takmamaktan 12 bin 600TL, emre aykırı davranışta bulunmaktan 5.978TL ve villa sahibi E.D. ye 9 bin 832 TL olmak üzere toplamda 76.976 TL idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca Villa B. isimli konaklama tesisi 1 ay süre ile Kaş Kaymakamlığı tarafından mühürlendi.

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