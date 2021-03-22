BIST 1.382
DOLAR 7,87
EURO 9,41
ALTIN 437,85
HABER /  SAĞLIK

Vaka artışı olan Erzurum'da sağlık müdüründen 'tedbir' çağrısı

Vaka oranı 100 binde 72,40'a yükselen Erzurum'da Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, koronavirüs tedbirlerine uyum konusunda çağrı yaptı. Bedir, "Bugün dünden, yarın bugünden daha tedbirli olmalıyız. Vaka sayılarımız artmaya başladı" dedi. 

Abone ol

Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan ve 13-19 Mart'ı kapsayan haftalık tabloda vaka oranı 100 binde 72,40'a yükselen Erzurum'da, son dönemdeki vaka artışı dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, koronavirüs tedbirlerine uyum çağrısı yaptı. Sağlık Müdürü Bedir, mesajında, "Pek çok şehir gibi kırmızı olmadan, güzel şehrimin sağlık müdürü olarak rica ediyorum; yaşlılarımız için tedbirli olmalıyız, onlar hastalığa karşı daha hassaslar. Okuluna giden çocuklarımız için tedbirli olmalıyız, eğitimlerine devam etmeliler. Esnafımız için tedbirli olmalıyız, esnafımız da kurallara uymalılar, iş yerleri kapanmasın. Biz sağlık çalışanları gerçekten çok yorulsak da sefer emri bilip canla başla çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Sağlık çalışanları için tedbirli olmalıyız, hastanelerimiz dolmasın. Dahası fert olarak kendimiz için, ailemiz, sevdiklerimiz için tedbirli olmalıyız, kimse üzülmesin. Burnu kapatmayan maske tedbir değildir. Maske, mesafe, temizlik kuralları bellidir. İş yerlerinin çalışma koşulları bellidir. Bugün dünden, yarın bugünden daha tedbirli olmalıyız. Güzel şehrim başardı, yine başaracak inşallah" dedi. 

'Korkutuyor'

Vaka sayılarının artmasıyla halk da tedirgin olmaya başladığını dile getirdi. Selen Uğraş, "Maskeyi asla çıkarmamamız gerekiyor. Erzurum'da son hafta artış söz konusu. Bu beni açıkçası çok korkutuyor. Halkımızın önem göstermesini rica ediyorum. Çocuklarımız için de bu süreç zorlu olacak, eğitimlerine devam etmeleri gerekiyor. Bu konuya önem vermek şehrimiz için daha iyi olacak" diye konuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
UFO itirafı geldi! Eski Ulusal İstihbarat Direktörü açıkladı: Meğer...
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın koronavirüse yakalandı
Yunan medyası yazdı Ankara ile Atina arasında kırmızı telefon devrede
HDP’li Gergerlioğlu’na 10 gün içerisinde teslim olması için tebligat yapıldı
İzmir'de kumar ve sahte içki baskını yapılmıştı! Meğer lüks villanın..
Ali Babacan'dan Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığından alınmasıyla ilgili şok iddia!
Gezi Parkı'nın devri tartışması! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aft neden olur stres ve depresyon aft oluşumunda etken!
İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: Hevesinizi de aldıysanız parkımızı geri verir misiniz?"
Yorumlar