Vaka artışı olan Erzurum'da sağlık müdüründen 'tedbir' çağrısı

Vaka oranı 100 binde 72,40'a yükselen Erzurum'da Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, koronavirüs tedbirlerine uyum konusunda çağrı yaptı. Bedir, "Bugün dünden, yarın bugünden daha tedbirli olmalıyız. Vaka sayılarımız artmaya başladı" dedi.

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Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan ve 13-19 Mart'ı kapsayan haftalık tabloda vaka oranı 100 binde 72,40'a yükselen Erzurum'da, son dönemdeki vaka artışı dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, koronavirüs tedbirlerine uyum çağrısı yaptı. Sağlık Müdürü Bedir, mesajında, "Pek çok şehir gibi kırmızı olmadan, güzel şehrimin sağlık müdürü olarak rica ediyorum; yaşlılarımız için tedbirli olmalıyız, onlar hastalığa karşı daha hassaslar. Okuluna giden çocuklarımız için tedbirli olmalıyız, eğitimlerine devam etmeliler. Esnafımız için tedbirli olmalıyız, esnafımız da kurallara uymalılar, iş yerleri kapanmasın. Biz sağlık çalışanları gerçekten çok yorulsak da sefer emri bilip canla başla çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Sağlık çalışanları için tedbirli olmalıyız, hastanelerimiz dolmasın. Dahası fert olarak kendimiz için, ailemiz, sevdiklerimiz için tedbirli olmalıyız, kimse üzülmesin. Burnu kapatmayan maske tedbir değildir. Maske, mesafe, temizlik kuralları bellidir. İş yerlerinin çalışma koşulları bellidir. Bugün dünden, yarın bugünden daha tedbirli olmalıyız. Güzel şehrim başardı, yine başaracak inşallah" dedi.

'Korkutuyor'

Vaka sayılarının artmasıyla halk da tedirgin olmaya başladığını dile getirdi. Selen Uğraş, "Maskeyi asla çıkarmamamız gerekiyor. Erzurum'da son hafta artış söz konusu. Bu beni açıkçası çok korkutuyor. Halkımızın önem göstermesini rica ediyorum. Çocuklarımız için de bu süreç zorlu olacak, eğitimlerine devam etmeleri gerekiyor. Bu konuya önem vermek şehrimiz için daha iyi olacak" diye konuştu.