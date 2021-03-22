TBMM bahçesine yıldırım düştü! Herkes panik oldu

ANKARA'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesine yıldırım düştü. Bir ağaç yıldırım düşmesi sonucu yarıldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Abone ol

Başkent'te sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Saat 11.30 sıralarında gök gürültüsü ve şimşek çakması ardından TBMM bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düştü. TBMM kampüsü içinde iktidar kulisi karşısındaki ağaca isabet eden yıldırım, çevrede paniğe neden oldu.

Olayda yaralanan olmadı

Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu ortadan ikiye ayrıldı. Polis ekipleri ve Meclis personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmadı.

Kısa süreli panik yaşandı

Bu arada CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, basın kapısı önünde basın toplantısı düzenlediği sırada ağaca isabet eden yıldırım nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

TBMM'den açıklama

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca, ağaca yıldırım düşmesi olayı ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Pazartesi günü saat 11.35 sularında TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düşmüştür. Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluşmuş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" denildi.

İşte olay yerinden kareler...

