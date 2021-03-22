İhvan'dan Türkiye-Mısır açıklaması! İdamlar göz ardı edilemez!

Mısır ile normalleşmeye başlayan Türkiye'nin İstanbul'daki muhalif TV Kanalları jestinin ardından İhvan-ı Müslimin Rehberlik Konseyi Başkan Vekili Munir, "Yapılan idamlar göz ardı edilemez" dedi.

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Mısır'da ilk defa seçimle başa gelmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye darbeyle deviren Abdülfettah es‑Sisi yönetimi ile yeniden normalleşmeye başlayan Türkiye büyük bir jest yaparak Sisi aleyhine yayın yapan İstanbul'daki Mısırlı muhalif TV kanallarından, eleştirilerin sertliğini yumuşatmasını talep etmişti.

Türkiye'nin İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) hareketine bağlı Al Sharq, Mekameleen TV ve Watan adlı üç kanaldan eleştiri üslubunun değişmesini isterken, İhvan-ı Müslimin Rehberlik Konseyi Başkan Vekili İbrahim Munir, ilk kez konuştu. Munir, "Mısır'da Sisi yönetiminin yaptığı idamlar göz ardı edilemez!" dedi.

"Türkiye mültecilere saygı duyan bir devlet''

İbrahim Munir, Katar merkezli Al Jazeera Mubasher televizyonuna konuştu. Türkiye ile Mısır arasında bir yakınlaşma olması durumunda bazı İhvan yöneticilerinin Mısır'a teslim edilmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin soruya Munir, "Türk yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkı, siyasi mülteciye saygı duyuyor. Uluslararası kanunlar da buna (siyasi mültecilerin teslim edilmesine) karşı çıkıyor ve Türkiye de bu kanunlara bağlı. Biz de Türkiye'nin bu eğiliminin değişmeyeceğini iyi biliyoruz. Türkiye dürüst ve manevra yapmıyor" şeklinde yanıtladı.

"Sisi'nin yaptığı idamların göz ardı edilme söz konusu bile olamaz''

Türkiye'nin İhvan'a bağlı ya da ona yakın uydu kanallarını kapatıp kapatmayacağı konusunda ise Munir, Türkiye'deki Mısırlı muhalif basın çalışanlarına seslendi. Munir, ""Hayır işleyenin önünde durmayız. Türk yönetimi, Mısır'da çok büyük zulümler işlendiğini, tutuklamalar ve idamlar olduğunu biliyor. Gerçekleşecek bir uzlaşıda bunun göz ardı edilmesi söz konusu olamaz. Sonuç olarak rejimle yaşanan bu krizi çözecek olana teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.