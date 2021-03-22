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AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e eleştiri: İlk 2 yılında büyük ölçüde hedeflerini tutturamadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, görev süresindeki ilk 2 yılında büyük ölçüde hedeflerini tutturamadığını ileri sürdü.

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AK Partili Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Tunç Soyer'in açıkladığı İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı'yla ilgili değerlendirmede bulundu.

Soyer'in, şehrin önemli problemleriyle ilgili olarak düzenli bir şekilde toplantı, çalıştay, tanıtım yaptığını ve buralarda İzmirlilere "hayal sattığını" kaydeden Dağ, bu etkinliklerin neticesiz kuru gürültü olmaktan öteye geçmediğini savundu.

"Samimiyetsizdir ve inandırıcı değildir"

Soyer'in, ilk 2 yılında büyük ölçüde hedeflerini tutturamadığını öne süren Dağ, hedef koyan, daha önce de yeşil alanı iki katına çıkaracağı vaatlerinde bulunan Soyer'in döneminde, İzmir'de kişi başına düşen yeşil alan miktarının 1 metrekare dahi artmadığını kaydetti.

Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının, seçim sürecinde verdiği vaatlerden biri de 3 yıl içinde yüzülebilir bir körfez oluşturmaktı. Ancak 2 yıl geçmesine rağmen bu konuda hiçbir adım atılmadığı gibi körfezde yüzmek bir yana, kötü koku nedeniyle sahilin oturulamayacak duruma geldiği zamanlar yaşanmaktadır. Durum böyleyken bugün hala aynı sözlerin tekrarlanması, samimiyetsizdir ve inandırıcı değildir. Ortaya konulan hedeflerin gerçekleşmesi için bir irade koymak ve çalışmak gereklidir. Ne yazık ki Sayın Soyer'de bu ikisi de mevcut değildir. 'Çok laf az iş' düşüncesini kendisine şiar edinmiştir ve sürekli yaptığı algı çalışmalarıyla zaman kazanmaya çalışmaktadır. Marifet, icrası olmayan süslü cümleler söylemek değil, hayata geçmiş güzellikleri anlatan anlamlı cümlelerdir." 

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