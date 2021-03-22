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Türkiye-Hollanda maçına İngiliz hakem

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grup'ta 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

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A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.

Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

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