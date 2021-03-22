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Juventus, Cristiano Ronaldo için kararını açıkladı

Juventus, Cristiano Ronaldo için kararını verdi. Sportif Direktör Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo'ya sıkı sıkı sarıldıklarını söyledi.

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Sezon sonu yaklaşırken Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki geleceğiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Avrupa basınında çıkan haberlere göre Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi kulüplerle adı anılan Portekizli yıldızın Juventus'tan ayrılığı gündemdeydi. İtalyan ekibinden ise konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Juventus, Ronaldo için kararını verdi
Sky Sport Italia'ya konuşan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutma kararı aldıklarını duyurdu. Paratici açıklamasında, ''Ronaldo'ya sahibiz. O dünyanın en iyisi ve biz de ona sıkı sıkı sarılıyoruz. Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdik.'' ifadelerini kullandı.

Juventus ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo bu sezon 34 maçta 30 gole imza attı ve 5 de asist yaptı.

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