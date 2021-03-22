Erdoğan, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir manifesto açıklayacağı kongreyle birlikte hem parti yönetimini oluşturan MKYK'da hem de Kabine'de önemli değişikliklerin olabileceği belirtiliyor.

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AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi, 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine dair bir konuşma yapıp yol haritası açıklayacak. Erdoğan, daha önce de çarşamba günü yapacağı konuşmayı işaret edip "2023'ün manifestosu olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Birden fazla görevi olanlar azaltılacak

Kongre öncesinde ise siyaset kulislerinin gündemi, Cumhurbaşkanı'nın parti yönetimi olarak bilinen Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) önemli değişiklikler yapabileceği oldu. MKYK listesinin milletvekili olmayan isimler üzerinden oluşturulacağı öne sürülürken; Erdoğan'ın Kabine ve MKYK'da birden fazla "şapkası" olanların sayısını azaltacağı yönünde bir izlenim ortaya çıktı.

"Kabine değişikliği gerçekleşebilir"

Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti'nin çarşamba günü yapılacak 7. Büyük Kongresi öncesinde Kabine değişikliği gerçekleşebilir. Kongrede de buna endeksli bir değişim söz konusu olabileceği öngörülüyor.