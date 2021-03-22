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Kasımpaşa'da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı.

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Süper Lig'de peş peşe ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı. Son olarak Erzurumspor'da Mesut Bakkal gönderilmişti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Teknik Direktörümüz Fuat Çapa  ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.  

Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

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