Kasımpaşa'da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı.

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Süper Lig'de peş peşe ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı. Son olarak Erzurumspor'da Mesut Bakkal gönderilmişti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."