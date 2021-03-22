Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden kaset şantajıyla ilgili açıklama: Fatih Selamet personelimiz değil

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, CHP'li vekilin istifasıyla sonuçlanan kaset skandalında adı geçen 'Fatih Selamet' isimli kişinin belediye personeli olmadığını ve hiçbir zaman belediyede çalışmadığını bildirdi.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, CHP'li vekilin istifasıyla sonuçlanan kaset skandalıyla ilgili adı soruşturmada adı geçen sanıklardan Fatih Selamat'ın belediye bünyesinde hiç bir zaman çalışmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: Haber sitenizin 02.03.2021 tarihli haberinde "Cumhuriyet Halk Partisinde Denizli milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla sonuçlanan kaset skandalıyla ilgili olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanı 1 kişi gözaltına alındı" içerikli haber yayımlanmıştır. İşbu haber alıntı yapılarak İnternethaber.Com'de yayımlanmıştır.

Bahse konu olan haberde suç isnat edilen Fatih Selamet adlı kişinin Denizli Büyükşehir Belediyesi eski çalışanı belirtilmiş ise de; belediyemizde, belediyemizin bağlı kuruluşu ve şirketleri nezdinde Fatih Selamet isimli bir personel çalışmamıştır ve halihazırda da Fatih Selamet isimli bir şahıs çalışmamaktadır.

Müvekkil idare ile ilgili hatalı ve mesnetsiz bilgiler ihtiva eden işbu yayınınıza karşılık, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Yukarıda açıklanan sebeplerle konu kısmında belirtilen haberin düzeltilmesini ayrıca 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunun 9. Maddesine istinaden içeriğin yayından çıkarılmasını ve şahsın belediyemizle herhangi bir ilgisi, ilişiği olmadığında ilişkin düzeltme mahiyetinde yayın yapılmasını, bu konuda tazminat talep etme ve dava hakkımız saklı kalmak üzere talep eder, aksi halde sorumlular hakkında gerekli hukuki işlemlerin yürütüleceğini ve ilgili makamlara suç duyurusunda bulunacağımızı ihtaren bildiririz"