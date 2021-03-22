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Kızının cenazesine gidiyordu! Trabzon'da feci kaza: Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı

TRABZON'da covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kızının cenaze namazına giden ailenin kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçede Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müjde Çilingir'in İshaklı mahallesindeki cenaze namazına katılmak isteyen ailesi yolda seyir halindeyken süt arabası ile kafa kafaya çarpıştı. Vakfıkebir-Tonya karayolunda meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar İsmet Garip, Emine Garip, Ömer Faruk Angın ve Celal Karadeniz Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından yaralılardan Celal Karadeniz Haçkalı Baba Devlet Hastanesine sevk edilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kadının hamile olduğu öğrenildi.

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