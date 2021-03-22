BIST 1.390
DOLAR 7,95
EURO 9,50
ALTIN 442,69
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Biden Putin'in görüşme teklifini reddetti

Son Dakika! ABD Başkanı Joe Biden, Rus lider Putin'in görüntülü görüşme teklifini reddetti.

Abone ol

ABD Başkanı  Joe Biden'in Rus lider Putin'e 'Katil' demesinin ardından  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Biden'i görüntülü görüşmeye davet etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'in  Putin'in görüntülü görüşme teklifini reddettiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 veya 22 Mart'ta ABD Başkanı Joe Biden ile aralarında oluşan bir dizi sorunu tartışmak için açık bir video konferans formatında konuşma teklifini Amerikan tarafının desteklemediğini üzülerek duyuruyoruz" ifadesi yer aldı.

Moskova, gelişmeyi, Rusya-ABD ilişkilerindeki mevcut çıkmazdan bir çıkış yolu bulmak için kaçırılan başka bir fırsat olarak nitelendirdi ve bu durumun suçunun tamamen ABD tarafında olduğunu söyledi.

Daha önce, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in ABD'li mevkidaşıyla planlanmış herhangi bir görüşmesi olmadığını, Washington'un bu tür görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapmadığını kaydetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Küçükçekmece'deki çocuk parkında terör propagandasına istenen ceza belli oldu
Fırat Kalkanı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Afyonkarahisar'ın bu ilçesinde insan nüfusunun 1200 katı hayvan yaşıyor
Tuzla'da çekiçle öldürdü sonra streç filmle sardılar! Telefondan atılan mesaj şoke etti
Kızının cenazesine gidiyordu! Trabzon'da feci kaza: Yaralılar var
Kremlin Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını 'ihtimal dışı' görmüyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden kaset şantajıyla ilgili açıklama: Fatih Selamet personelimiz değil
Erdoğan, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak
Kasımpaşa'da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı
FETÖ firarisi eski istihbarat albay Arif Yekebaş tutuklandı
Yorumlar 3 yorum