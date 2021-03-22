ABD Başkanı Biden Putin'in görüşme teklifini reddetti

Son Dakika! ABD Başkanı Joe Biden, Rus lider Putin'in görüntülü görüşme teklifini reddetti.

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ABD Başkanı Joe Biden'in Rus lider Putin'e 'Katil' demesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Biden'i görüntülü görüşmeye davet etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'in Putin'in görüntülü görüşme teklifini reddettiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 veya 22 Mart'ta ABD Başkanı Joe Biden ile aralarında oluşan bir dizi sorunu tartışmak için açık bir video konferans formatında konuşma teklifini Amerikan tarafının desteklemediğini üzülerek duyuruyoruz" ifadesi yer aldı.

Moskova, gelişmeyi, Rusya-ABD ilişkilerindeki mevcut çıkmazdan bir çıkış yolu bulmak için kaçırılan başka bir fırsat olarak nitelendirdi ve bu durumun suçunun tamamen ABD tarafında olduğunu söyledi.

Daha önce, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in ABD'li mevkidaşıyla planlanmış herhangi bir görüşmesi olmadığını, Washington'un bu tür görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapmadığını kaydetmişti.