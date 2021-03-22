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Küçükçekmece'deki çocuk parkında terör propagandasına istenen ceza belli oldu

KÜÇÜKÇEKMECE'deki çocuk parkında terör propagandasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 3 şüphelinin 7.5 yıla kadar hapsi istendi.

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CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin yaptırmış olduğu çocuk parkının tasarımı, terör örgütü PKK'nın paçavrasına benzediği için büyük tepki topladı. Küçükçekmece Kaymakamlığı da tepkilerin ardından olaya müdahale ederek soruşturma açtı ve parktaki simgeleri kaldırttı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sorumlular yargılanacak
Soruşturmada, 3 şüphelinin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Küçükçekmece Belediyesinde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Deniz Doğan Koca, yüklenici firma şantiye şefi Yüksel Pehlevan ve peyzaj mimarı Gülsüm Güner Mağara önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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