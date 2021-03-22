438 siteye erişim engeli getirildi! ABD, Taiwan ve Hollanda üzerinden yayın yapıyorlardı

MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı'nca tespit edilen 438 yasa dışı internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca erişime kapatıldı.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği'nce, yasadışı bahis, oltalama (phishing) ve müstehcen içerikli paylaşımların erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu yılın ilk 2 ayı içerisinde ABD, Taiwan ve Hollanda gibi ülkelerin üzerinden Türkçe yayın yapan 197 müstehcen, 226 yasadışı bahis, 15 oltalama (phishing) yöntemi ile zararlı içerik barındıran, 438 illegal internet sitesi tespit edildi. Belirlenen siteler, 5651 sayılı 'İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi' hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordineli olarak erişime engellenmesi sağlandı.



Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnternet de dahil olmak üzere her alanda ve ortamda başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadele etmek için milletimizin emrinde kararlılıkla görevimize devam ediyoruz" denildi.