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HABER /  DÜNYA

Yer Pakistan! LGBT bireylerinin Kur'an dersi tepki çekti

İngiliz basını, Pakistan'da LGBT bireylerinin açtığı ilk medreseye girdi. Trans bireylerin medrese ve Kur'an sembollerini kullanarak şirin gösterilmeye çalışılması Müslümanların büyük tepkisini çekti.

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Pakistan Parlamentosu, 2018'de "üçüncü cinsiyeti" tanımış, bu tür kişilere resmi belgelerde oy kullanma ve cinsiyetlerini seçme gibi temel haklar vermişti. İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Pakistan'da LGBT bireylerinin, medresede Kur'an-ı Kerim dersleri vermeye başladığını aktardı.

Söz konusu derslerin, Rani Khan tarafından ülkede bu alanda ilk olma özelliği taşıyan medresede verildiği belirtildi.

Pakistan'da yaşanan gelişmeden Reuters'ın "Medrese, trans bireylerin dışlanma ile karşı karşıya olduğu büyük çoğunlukta Müslüman ülkedeki LGBT topluluğu için önemli bir kilometre taşıdır." şeklinde övgüyle bahsetmesi tepki çekti.

34 yaşındaki Khan'ın, "Çoğu aile trans bireyleri kabul etmiyor. Onları evlerinden kovuyorlar. Bir zamanlar ben de onlardan biriydim." ifadelerine yer verildi. Khan'ın, 13 yaşında ailesi tarafından reddedildiği kaydedildi.

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