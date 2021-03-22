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İstanbul'da 4 kişi gelip kadını öldürdüler! Olay yerinde bırakıp kaçtılar

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da öğle saatlerinde Gürcistan uyruklu kadınla Pakistan uyruklu erkeğin beraber yaşadığı eve gelen 4 kişi, çıkan arbedede kadını bıçakla öldürüp erkeği yaraladıktan sonra kaçtı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1442. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isminin Teyo olduğu öğrenilen Gürcistan uyruklu kadın ile isminin Amir olduğu öğrenilen Pakistan uyruklu iki kişinin beraber yaşadığı eve 4 kişi geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple evde arbede çıktı. Gürcistan uyruklu Teyo ve Pakistan uyruklu Amir çıkan arbedede bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekibi sevk edildi. 

Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralı Amir ise ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eve gelen kişiler kadını öldürüp adamı yaraladıkları bıçağı evin penceresinden dışarı atlayarak, olay yerinden kaçtı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalleri belirlenen şüpheleri yakalama çalışması başlattı.

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