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İspanyol bankası BBVA'dan Türkiye açıklaması: Taahhüdümüz değişmedi

BBVA, Merkez Bankası başkanının değişmesinden sonra Türkiye'ye olan taahhüdünün değişmediğini açıkladı

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İspanyol Bankası BBVA , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanını Cumartesi günü görevden almasıyla Türkiye'ye olan taahhüdünün değişmediğini açıkladı.

Bu hamlenin ardından TL dolar karşısında ciddi değer kaybı yaşadı. BBVA toplam kârının yaklaşık %14'ünü Türkiye'den elde ediyor ve 2020'de Türkiye'deki kârını %11.4 artışla 563 milyon Euro'ya (669.74 milyon dolar) çıkardı.

Şirketin sözcüsü, TL'nin euro karşısında %10 değer kaybetmesinin şirket sermayesinde yalnızca 2 baz puan etkisinin olduğunu söyleyerek, "BBVA'nın Türkiye'ye olan taahhüdü değişmedi" ifadelerini kullandı

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