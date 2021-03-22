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İstanbul saatlik hava durumu yağmur patladı! AKOM kar geliyor diyor

İSTANBUL şiddetli yağmurla birlikte bir anda kapkara bir havaya girdi. AKOM hava sıcaklığının 10 derece düşeceğini duyurdu. Sibirya soğukları ile birlikta Mart karı geliyor.

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İSTANBUL'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. AKOM soğuk hava ve karla karışık yağmur için son dakika uyarısı yayınladı. Sıcaklık Sibirya soğukları ile birlikte 1 dereceye kadar inecek. Meteoroloji uzmanları önümüzdeki 4 gün boyunca sıra dışı meteorolojik olaylar yaşanacağını belirtiliyorlar. 

İstanbul saat 17.00 itibariyle şiddetli yağışın etkisine girdi. Hava sıcaklığı aniden düşerken, yağışlar özellikle mesai saati çıkışında çok etkili olacak. Şiddetli yağmur cumaya kadar hiç kesilmeyecek. Çarşamba günü ise Sibirya soğuklarının etkisiyle kar yağışı bekleniyor. Saatlik İstanbul hava durumu şöyle:

Çarşambaya kar geliyor
İBB AKOM'dan yapılan uyarıda ise şöyle denildi:
*"Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden, Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde karla karışık yağmur yağışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor"

*Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.

* "İstanbul'da Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. Sistemin etkisi ile bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Bununlar beraber, kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir"

*Bugün il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 15 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın günü rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte sıcaklıkların 4-8°C aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. 

istanbul hava durumu

22:00'den sonra sıcaklık 1 derece olacak

*Çarşamba gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren (22:00) Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar, 1 dereceler civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. 

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