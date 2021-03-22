Bugün bahar yarından sonra kar kış 4 gün sıra dışı meteoroloji olaylar olacak!

Dolu yağışı görülebilir: Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, 'sıra dışı bir meteorolojik olay' diyerek önümüzdeki 4 günde yaşanacaklara ilişkin şunları söylüyor:

*Sıra dışı olaylar daha çok batı bölgeleri etkileyecek. Öyle bir jet akımı var ki soğuk havayı direkt bize getiriyor. 4 gün içinde hem baharı göreceğiz hem de kışı... Pazartesi günü 'sıra dışı bir olay meydana geliyor' ve 8-9 derecelik sıcaklık artışı olacak. Kesinlikle normal değil bu durum, dolu yağışlı, gök gürültülü yağışlı, şimşekli bir hava durumu bekliyoruz. Salı günü bu aldığı sıcaklığı geri veriyor. 8-9 derece ısınan havalar bir gün sonra 10-12 derece sıcaklık düşüyor. Bunlar sıra dışı olaylardır. Şimşek, gök gürültüsü, sağanak yağış, sel baskınları yapabilecek dolu bile görebiliriz.'