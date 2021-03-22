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Konya'da süt sağmaya giden kadın feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

49 yaşındaki Suna Şener, ahırda süt sağım makinesinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

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KONYA 'daki olay, saat 01.00 sıralarında, Şinasi Mahallesi 93007’nci Sokak'ta meydana geldi. Suna Şener, dün akşam saatlerinde ahırdaki büyükbaşların sütünü sağacağını ardından da komşularını ziyarete gideceğini söyleyerek, evden ayrıldı. Onur Şener, gece annesi Suna Şener'in eve gelmemesi üzerine komşularına bakmak için evden çıktı. Onur Şener, bu sırada ahırdaki sağım makinesinin çalıştığını duydu.

İçeri giren Şener, annesini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Suna Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin incelemesinde Şener'in, süt sağım makinesini kullanırken, elektrik akımına kapıldığı tespit edildi. Suna Şener'in cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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