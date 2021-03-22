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HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce: Gençler beni anladı

Anadolu Ajansı

"Memleket Hareketi"ni başlatan Muharrem İnce, "Kuantum dediğimiz zaman, nanoteknoloji, uzay madenciliği, iletişim, bilişim dediğimiz zaman gençler beni anladı. Yine anlayacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Eskişehir'de, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bir kafeteryada gençlerle bir araya gelen İnce, parti kurma hazırlığında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı olduğunda yürüttüğü seçim kampanyasında gençlere kendisini doğru ifade ettiğini belirten İnce, "Kuantum dediğimiz zaman, nanoteknoloji, uzay madenciliği, iletişim, bilişim dediğimiz zaman gençler beni anladı. Yine anlayacaklarına inanıyorum. Gençlerle bu ülkeyi demokratikleştireceğiz, onlara sürekli danışacağız." diye konuştu.


Gençlerle sohbet eden İnce, daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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