Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'a 3 yıllık teklif

Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme teklif etti.

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Daily Mail'in haberine göre; Galatasaray, sezon sonu Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki Patrick van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Hollandalı sol bekin Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.

Aanholt'un sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken; sarı-kırmızılı takımla henüz bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi.