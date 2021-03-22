Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'a 3 yıllık teklif
Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme teklif etti.Abone ol
Daily Mail'in haberine göre; Galatasaray, sezon sonu Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki Patrick van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme teklif etti.
Hollandalı sol bekin Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.
Aanholt'un sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken; sarı-kırmızılı takımla henüz bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi.
Kariyerinde birçok Premier Lig takımında forma giyen Patrick van Aanholt; Chelsea, Leicester City, Newcastle gibi büyük kulüplerde top koşturdu. Patrick van Aanholt, 12 kez de Hollanda A Milli Futbol Takımı formasını giydi.