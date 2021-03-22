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HABER /  EKONOMİ

Almanya Merkez Bankasından ülke ekonomisi için korkutan tahmin

Anadolu Ajansı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sıkı kısıtlamalar sonucu ülke ekonomisinin ilk çeyrekte keskin şekilde daralabileceğini belirtti.

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Almanya Merkez Bankasının (Bundesbank) ekonomiye yönelik mart ayı raporu yayımlandı.

Raporda; salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sıkı kısıtlamalar sonucu Alman ekonomisinin ilk çeyrekte keskin şekilde daralabileceği belirtilirken, "Salgını kontrol altına almaya yönelik tedbirler, içinde bulunduğumuz çeyrekte ortalama olarak bir önceki çeyreğe göre daha sıkı kalıyor. Bu nedenle 2021'in ilk çeyreğinde özellikle temasın yoğun olduğu hizmet sektörlerinde ekonomik üretimin keskin bir şekilde düşmesi muhtemel" denildi.

Ocakta sanayi üretiminin otomobil sanayisinde yaşanan tedarik sorunları nedeniyle azaldığına işaret edilen raporda; bunun yanında sanayide siparişlerin güçlü olduğu ve mal ihracatının arttığı kaydedildi.

KDV indirimlerinin sona ermesi ile perakende satışların ocakta düştüğü aktarılan raporda; söz konusu indirimlerin sona ermesinin inşaat sektöründe de önemli bir düşüşe neden olduğu vurgulandı.

Bundesbank, ekonomiye yönelik şubat ayı raporunda, bahar aylarında vaka sayısının düşmesi ve aşılamanın ivme kazanmasıyla Alman ekonomisinin toparlanacağını belirtmişti.

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