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Sinan Engin ortaya attığı bomba Fenerbahçe iddiası! Löw Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe'nin sezon sonunda Erol Bulut ile yollarını ayıracağını ifade eden Sinan Engin, "Şu an gelen bilgiye göre Löw Fenerbahçe ile anlaşmış." dedi.

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Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ev sahibi Beşiktaş, maçın son bölümlerine kadar skoru 1-0'da tuttu ancak Fenerbahçe, bitime dakikalar kala 1-1'i bulmayı başardı. Beşiktaş'ın golünü 48. dakikada Vida atarken, Fenerbahçe'nin sayısı ise 88. dakikada Ozan Tufan attı.

Sinan Engin, Beyaz TV'de derbiyi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı; ''Sergen Yalçın'a ve Beşiktaş camiasına söylüyorum. Karamsarlığa kapılmayın. Beşiktaş çok iyi ve güçlü bir takım. En fazla 6 hafta sonra şampiyonluğunu ilan eder Beşiktaş. Sen şampiyon olacaksın Sergen Yalçın.

''Erol Bulut'nun istifası istencekti''
Derbi beraberliğine üzülmedim. Beşiktaş'ın şampiyon olacağını biliyorum. Yoksa lig erken bitecekti. F.Bahçe dağılacaktı. Erol Bulut'nun istifası istencekti.''

''Löw Fenerbahçe ile anlaştı''
Fenerbahçe'nin sezon sonunda Erol Bulut ile yollarını ayıracağını ifade eden Sinan Engin, "Şu an gelen bilgiye göre Löw Fenerbahçe ile anlaşmış." Alman basınından haber geldi. Löw Fenerbahçe ile anlaştı." dedi.

Mesut Özil'i bilmişti
Geçtiğimiz aralık ayında Mesut Özil'in yüzde 90 Fenerbahçe'ye geleceğini ifade eden Sinan Engin, "Mesut Özil devre arasında yüzde 90 Fenerbahçe'ye gelmeye yakın. Bir stoper bir de kanat oyuncusu muhtemel. Bazı sürpriz isimler de gidebilir Fenerbahçe'den. Fenerbahçeli bazı futbolcuların menajerleri oyuncularını iyi motive etsinler." şeklinde konuşmuştu.

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