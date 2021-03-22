Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası bomba sözler: Ben Erol Bulut olsam bugün istifa etmiştim
Spor yazarları 1-1 sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için ne dedi? Yazarlar, Fenerbahçe'de Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nu eleştirirken dün geceki derbiden en çok mutlu olan tarafın Fatih Terim olduğu yazıldı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ev sahibi Beşiktaş, maçın son bölümlerine kadar skoru 1-0'da tuttu ancak Fenerbahçe, bitime dakikalar kala 1-1'i bulmayı başardı. Beşiktaş'ın golünü 48. dakikada Vida atarken, Fenerbahçe'nin sayısı ise 88. dakikada Ozan Tufan attı. Altay Bayındır, maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ljajic çıkarken oyuna Necip'i almalıydı. Sonra da N'Koudou'yu Ghezzal veya Larin ile daha erken değiştirmeliydi. Bunlar yapılmayınca F.Bahçe, Ozan'ın mükemmel golüyle beraberliği yakaladığı gibi son dakikalarda maçı da kazanabilirdi. Sahanın yıldızı Altay, son dakikalarda yine muhteşem bir kurtarış yapmasa F.Bahçe mağlup da bitirebilirdi. Erol Bulut sezon başından beri devam eden hatalarına dün bir yenisini daha ekledi. İlk 11'de Mert Hakan veya Ozan olmalıydı. Samatta ile Valencia'nın ayakta duracak halleri yok. Zaten ligimizdeki en kötü santrforlar F.Bahçe'de… İddia ediyorum bugüne kadar hiç oynamamış olsa da Ozan'ı santrfor koy, hiç olmazsa adam geçer, pres yapar. F.Bahçe'de Altay'ın dışında en çok Caner'i beğendim.
ŞANSAL BÜYÜKA: Beşiktaş, milli maç arasına kayıp puan hesabına göre Galatasaray‘dan 6, Fenerbahçe‘den 8 puan önde giriyor. Bu sonuçla şampiyonluk masasından kalkan olmadı. Ama jokerler Beşiktaş‘ın elinde... Bu unutulmasın. Ozan Tufan golünün hakkını verelim, mükemmel vurdu. Fenerbahçe‘de santrforların yattığı maçlarda golleri atmak gene orta saha adamlarına kalıyor. Eee, o da çok kolay olmuyor. Beşiktaş, bu beraberlikle şampiyonluğunu erken ilan edeceği bir fırsatı kaçırdı. Buna rağmen yarışı riske atmadı. Sadece uzattı. Jokerler ellerinde ve gene çok avantajlılar. Fenerbahçe yarıştan kopmadı ama ekmek kırıntısı kadar olan umudu yeşerir mi; bana göre yeşermez. Haftalar azaldı, puan farkı azalmadı. Aslında büyük balığı Galatasaray yakaladı, yeniden hayata döndü.
ERMAN ÖZGÜR: Fenerbahçe’nin kontrollü oyun tarzı ve Beşiktaş’ın pas trafiğinde yapacağı hataları değerlendirerek kaleye gitme tercihi ilk yarıda tuttu. Fakat bu tercih hücumda final paslarının kötülüğü üzerinden boşa gitti. Beraberlik kime yaradı ? 2’li averaj ve puan farkını koruyan taraf olarak puan Beşiktaş için daha iyi gözükürken, Fenerbahçe oynadığı oyunun karşılığı olarak günü kurtarmış oldu. Altay bir kaleci ne kadar iyi oynayabilirse o kadar iyi oynadı. Takımının hem maçta hem de lig yarışında kalmasını sağladı. Karşı karşıya 5-6 pozisyon kurtararak maçın yıldızı oldu. Aboubakar’ın maçın kaderini belirleyen en az 3-4 pozisyonu özellikle de harika bir sezon geçirirken kaçırması iyi performansına rağmen maçın kaderini belirlemesi gecenin olayıydı. Ozan Tufan oynadığı her derbide Fenerbahçe’nin en iyi oyuncusu olurken neden hazır olmayan İrfan Can ile başlandı anlamak zor.