Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası bomba sözler: Ben Erol Bulut olsam bugün istifa etmiştim

ERMAN ÖZGÜR: Fenerbahçe’nin kontrollü oyun tarzı ve Beşiktaş’ın pas trafiğinde yapacağı hataları değerlendirerek kaleye gitme tercihi ilk yarıda tuttu. Fakat bu tercih hücumda final paslarının kötülüğü üzerinden boşa gitti. Beraberlik kime yaradı ? 2’li averaj ve puan farkını koruyan taraf olarak puan Beşiktaş için daha iyi gözükürken, Fenerbahçe oynadığı oyunun karşılığı olarak günü kurtarmış oldu. Altay bir kaleci ne kadar iyi oynayabilirse o kadar iyi oynadı. Takımının hem maçta hem de lig yarışında kalmasını sağladı. Karşı karşıya 5-6 pozisyon kurtararak maçın yıldızı oldu. Aboubakar’ın maçın kaderini belirleyen en az 3-4 pozisyonu özellikle de harika bir sezon geçirirken kaçırması iyi performansına rağmen maçın kaderini belirlemesi gecenin olayıydı. Ozan Tufan oynadığı her derbide Fenerbahçe’nin en iyi oyuncusu olurken neden hazır olmayan İrfan Can ile başlandı anlamak zor.