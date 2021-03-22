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İspanya'dan Avrupa Birliğine Türkiye mesajı

Anadolu Ajansı

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olması gerektiğini bildirdi.

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İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gazetecilere yaptığı kısa değerlendirmede, "AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde birkaç ay süren muazzam çalkantılı bir dönemden sonra belki de Türkiye ile olumlu bir gündem oluşturmanın zamanı gelmiştir. AB, Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olmalı" dedi.

AB-Türkiye ilişkilerine olumlu bir ivme kazandırmak için 'bu toplantıya umutlu geldiklerini' dile getiren Laya, "Ancak Türkiye'den kararlı ve net bir destek görmemiz gerektiğinin de tam bilincindeyiz" ifadesini kullandı.

AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları, 25-26 Mart'ta yapılacak liderler zirvesi öncesinde Brüksel'de toplanarak Türkiye ve Rusya ile ilişkiler, Myanmar ve Batı Balkanlar gibi birçok konuyu görüşecek.

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