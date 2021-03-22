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Adana'da yaşlı çift başlarından vurularak öldürülmüş olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı

ADANA'nın Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde yaşayan emekli karı-koca, evlerinde başlarından vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

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ADANA'nın Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen eşi Elif Atay çiftinden haber alamayan akrabaları öğleden sonra evlerine gitti. Ancak kapıya vurmalarına rağmen kimse cevap vermeyince jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde karı-kocayı başlarından vurulmuş halde buldu.

Jandarma ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Jandarma olay yeri ekipleri ise evde parmak izi ve delil çalışması topladı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından karı-kocanın cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hırsızlık şüphesi

Jandarmanın evde ve cesetler üzerinde yaptığı incelemede Elif Atay'a ait altın bileziklerin yerinde olmadığı belirlendi. Cinayeti, hırsızlık için eve gelen kişi ya da kişilerin işlemiş olabileceği üzerinde duran jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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