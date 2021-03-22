Türkiye 22 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30.178'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 981'i semptomatik olmak üzere 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 19 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 19 bin 494 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi. Toplam test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 644 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.