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Rize'de atkısı matkaba dolanan yaşlı adam boğularak öldü

İhlas Haber Ajansı

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde atkısı devirli matkaba dolanan yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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RİZE'nin Fındıklı ilçesine bağlı Aksu Mahallesi'nde meydana gelen olayda; kendisine ait hobi atölyesinde çalışan Yerişan Öztürk'ün (79) bir anlık dalgınlık sonucunda atkısı çalıştığı sütunlu matkaba dolandı. Matkapla beraber olduğu yere devrilen Öztürk hayatını kaybetti.

Kaçkar Devlet Hastanesine kaldıran Öztürk'ün ilk belirlemelere göre boğazına dolanan atkı nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi Rize Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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