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Dünyaca ünlü aktör Hugh Grant ve ailesi Antalya'da tatil yapıyor

Demirören Haber Ajansı

Ünlü İngiliz aktör Hugh Grant, film çekimleri için geldiği Antalya'nın Serik ilçesinde ailesiyle tatil yapmaya başladı. Hugh Grant, konakladığı otelde golf oynadı.

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Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminde rol alan ünlü İngiliz aktör Hugh Grant, film çekimlerinin tamamlanmasının ardından Serik'te tatil yapmaya karar verdi.

Grant, film çekimleri için birlikte geldiği eşi Anna Elisabet Eberstein ve çocuklarıyla çekimler sırasında da konakladığı Belek turizm merkezindeki oteli tercih etti.

Hugh Grant ve ailesinin bu ay sonuna kadar tatillerini devam ettireceği öğrenildi.

Hugh Grant’ın, film çekimleri sırasında hayran kaldığı Türkiye'de tatil yapmak istediği ve bu nedenle ailesini de buraya getirttiği belirtildi.

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