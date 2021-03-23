ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: Biri polis 10 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentindeki bir süpermarkette gerçekleştirilen silahlı saldırıda, biri polis 10 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentindeki Table Mesa Drive bölgesinde yer alan bir süpermarkette pazartesi öğleden sonra silahlı saldırı meydana geldi. Boulder Polis Departmanı Müdürü Maris Herold ise yaptığı açıklamada saldırı neticesinde biri polis memuru olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Herold, hayatını kaybeden polisin isminin Eric Talley olduğunu ifade etti.

CBS Denver'in yayınladığı görüntülerde, bir kişinin polis tarafından süpermarketten kelepçeli olarak çıkarıldığı görüldü. Boulder Police Departmanı amiri Kerry Yamaguchi, yaralanan saldırganın gözaltında oluğunu ve tedavi edildiğini açıkladı. Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı.

"Olayı yakından izliyoruz"

Yaşananlara ilişkin açıklamada bulunarak tepkisini dile getiren Colorado Valisi Jared Polis, olayı yakından takip ettiklerini söyledi. Vali, Boulder'daki polis birimlerine destek için her türlü kamu güvenliği kaynağını devreye soktuklarını belirtti.

"Başkan saldırı hakkında bilgilendirildi"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan (Joe Biden), silahlı saldırı hakkında bilgilendirildi ve ilave gelişmeler ekibi tarafından aktarılacak" ifadelerine yer verdi.

​Öte yandan Boulder Bölge Savcısı Michael Dougherty, açıklamasında olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, olay yeri inceleme ekiplerinin delil toplamaya devam ettiğini kaydetti.

Can kayıplarıyla ilgili bilgi paylaşılmayacak

Dougherty, hayatını kaybedenlerin aileleri haberdar edilinceye kadar meydana gelen can kayıplarıyla ilgili bilgi paylaşılmayacağını ifade etti. Savcı, hayatını kaybeden polis memuru hakkında da yorumda bulunarak, titiz bir soruşturma yürütecekleri taahhüdünü verdi.