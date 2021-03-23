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Koronavirüs salgınında 5 şehirde durum alarm verici! Bakan Koca harekete geçti...

Sağlık Bakanı Koca, vaka artışının en çok yaşandığı şehirlerin il yöneticileri ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. İşte durumu alarm veren o 5 şehrimiz...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta en çok vaka artışının yaşandığı yüksek riskli 5 şehrin sağlık müdürleriyle ile video konferans yöntemiyle görüştü. Koca, İstanbul, Kastamonu, Erzincan, Çankırı ve Yalova'nın yöneticileriyle şehirlerdeki son durumu ve alınması gereken önlemleri konuştu. 

Bakan Koca, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz." notunu paylaştı.

Alarm veren 5 şehir

Geçtiğimiz hafta yayımlanan haftalık vaka artış raporunda en çok vaka görülen 5 şehir İstanbul, Kastamonu, Erzincan, Çankırı ve Yalova olarak açıklanmıştı.

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