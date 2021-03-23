Meral Akşener İstanbul Sözleşmesi'ne göre suç işledi Hilal Kaplan'ın yazısı olay oldu

Sabah yazarı Hilal Kaplan, İstanbul Sözleşmesi'ni savunan İYİ Parti Genel Meral Akşener'in, 2 yıl önce attığı tweette İstanbul Sözleşmesine göre suç işlediğini yazdı.

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Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in desteklediği sözleşmenin maddelerini bilmediğini iddia etti.

Akşener'in iki yıl önce attığı tweeti paylaşan Kaplan, ayrıca sözleşmenin eleştiri alan bazı bölümlerini, "Akşener İstanbul Sözleşmesi'ne göre suç işlemiştir" başlıklı yazısında aktardı:

"Bizim aile töresi böyle işler muhteremler"

"Mesela Akşener, iki yıl önce şöyle bir tweet atıp demiş ki: "Namusuma laf eden olmadı. Edilse idi gereğini yapmak eşime ve ağabeyime düşerdi. (Oğlum küçüktü) Bizim aile töresi böyle işler muhteremler."

Aynı Akşener'in cansiperane savunduğu sözleşmenin 12. maddesi ne diyor:

"Taraflar kültür, töre, din, gelenek veya sözde 'namus' gibi kavramların bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin edeceklerdir.

Akşener, hem töre vurgusu yapmış hem de sözleşmede "sözde" diyerek geçen ve anlamını küçültmek için tırnak içine alınan namus kavramına vurguyla cinayetin meşrulaştırıcısı olmuş. Cinayeti herhangi bir şekilde meşrulaştırması da ayrı sorun elbette.

"Uzaklaştırma hakkı ve dahası aldattığı kişiyle de yaşama hakkı var"

Ama hep böyle değiller mi? İşlerine gelince milliyetçilik, töre, namus; gelmeyince NATO, İstanbul Sözleşmesi, Minsk Üçlüsü...

Sözleşmeye göre işlenmesi suç olan başka bazı eylemler de var: Mesela karınız sizi aldatıyor ve siz buna karşılık ona yüksek sesle küfrediyorsunuz. Artık karınızın sizi polis eşliğinden evden aldırıp, en az üç ay evden ve çocuklarınızdan uzaklaştırma hakkı ve dahası aldattığı kişiyle de yaşama hakkı var.

Ya da kızınızın evlilik öncesi cinsel birliktelik yaşamasını istemiyorsunuz ve bu noktada ısrarcı oluyorsunuz. Fiziksel şiddet uygulamamış olsanız bile kızınızın sizi yine polis eşliğinde adi bir suçlu gibi evden uzaklaştırma hakkı söz konusu."

Hilal Kaplan'ın yazısının tamamı