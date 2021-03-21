Yeni korona haritasında 39 il 'kırmızı'ya döndü! Balıkesir'de ev ziyaretleri bile yasaklandı
TÜRKİYE'nin yeni koronoavirüs haritasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Samsun günlük 508'e ulaşan vaka sayısı ile şoke etti. İstanbul ise 251 vaka ile 'kırmızı' kategoriye girdi. En çok vaka artışı gösteren iller listesinde ikinci sırada olan Balıkesir'de peş peşe yasaklar geldi. İşte il il koronavirüste vahim tablo...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından her bir ildeki 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren güncel insidans haritasını paylaştı. Haritada üç büyük şehirde yükseliş olduğu görülürken, haftalık koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de ise 111,41 oldu. Samsun haftalık vaka sayısında 100 binde 508 vaka sayısıyla yine rekor kordu. Kırmızı illerin sayısı da arttı. Risk Haritası'nda "yüksek risk" ve "çok yüksek risk" seviyesindeki illerin toplam nüfusu 32 milyon iken bu hafta bu sayı 50 milyona çıktı. Kırmızı iller listesinin ikinci sırasındaki Balıkesir'de ev ziyaretleri dahil bir dizi yasak getirildi. İşte çarpıcı ayrıntılar...
'Kırmızı' Balıkesir’de yeni yasaklar getirildi
Balıkesir’de son bir haftada, 100 bin kişide görünen vaka sayısı yüzde 11.9 artışla, 288.16 oldu. Şehrin vaka artışında Türkiye ikincisi olmasının ardından Balıkesir'de yeni yasaklar geldi. Berber, kuaför, güzellik merkezleri, şehirlerarası otobüs terminallerinin giriş-çıkışlarında ve marketlere girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Ayrıca sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde, marketlere araçlarla gidilmemesi için market otoparkların kapatılmasına karar verildi. Balıkesir'de getirilen diğer yasaklar ise şöyle:
Ev ziyaretleri yasaklandı, çocuk parkları kapatıldı
- Çocuk parkları, çocuk oyun grubu bulunan alanlar ve sitelerin içinde yer alan çocuk oyun alanları belediye ekiplerince kapatılacak.
- Sahil bantları ile yoğunluk yaşanan caddelerdeki banklarda en fazla 2 kişi oturabilecek.
- Piknik ve mesire alanlarında yoğunluğa izin verilmeyecek.
- İkinci bir karara kadar il genelinde ev ziyaretleri yasaklandı.
Vaka sayısı 3 ay önceki seviyeye çıktı
Sağlık Bakanlığı verilerine göre 24 saatlik verilere göre; 958'i semptomatik olmak üzere 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi. Böylece vaka sayıları tam 3 ay önceki seviyeyi görmüş oldu.