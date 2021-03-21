Yeni korona haritasında 39 il 'kırmızı'ya döndü! Balıkesir'de ev ziyaretleri bile yasaklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından her bir ildeki 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren güncel insidans haritasını paylaştı. Haritada üç büyük şehirde yükseliş olduğu görülürken, haftalık koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de ise 111,41 oldu. Samsun haftalık vaka sayısında 100 binde 508 vaka sayısıyla yine rekor kordu. Kırmızı illerin sayısı da arttı. Risk Haritası'nda "yüksek risk" ve "çok yüksek risk" seviyesindeki illerin toplam nüfusu 32 milyon iken bu hafta bu sayı 50 milyona çıktı. Kırmızı iller listesinin ikinci sırasındaki Balıkesir'de ev ziyaretleri dahil bir dizi yasak getirildi. İşte çarpıcı ayrıntılar...