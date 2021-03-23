Vaka sayısı alarm veriyor! Kırmızı renkli il sayısı 25'ten 39'a çıktı böyle giderse tam kapanma geliyor

TÜRKİYE'de günlük koronavirüs vaka sayısı 22 bini aştı. Risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısı 25’ten 39’a çıktı. Kentlerde kalabalık cadde ve sokaklarda tedbirler artırılırken peş peşe uyarılar yapıldı. Prof. Dr. Alper Şener "Bu tırmanış devam ederse, Türkiye kapanabilir" uyarısı yaptı.

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Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını 20 Mart’ta açıkladı. Türkiye’de 81 ilin 11’inde vaka sayıları düşerken, 70’inde yükselişe geçti. Haritaya göre, en yüksek vaka sayısı Samsun’da tespit edilirken, Risk Haritası'nda 'çok yüksek riskli' illerin sayısı 25'dan 39'a yükseldi.

14 il daha kırmızıya döndü

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkâri, Mardin ve Şanlıurfa olarak sıralandı. Bakanlığın açıkladığı verileri değerlendiren uzmanlar da risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısına 14 ilin ilave olmasıyla 25’den 39’a yükseldiğini ifade etti.

Karadeniz Bölgesi 6 haftadır kırmızı

Her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarına göre en çok vakanın görüldüğü ilk 3 il yine Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. Karadeniz’de vaka kontrol kararlarında il pandemi kurullarının yetersiz kaldığını ve daha kapsamlı karar alınması gerektiğini savunan KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Karadeniz’in 6 haftadır kırmızı bölgede olduğunu ve tüm ülkenin kırmızıya doğru gitmeye başladığını söyledi. Vakaların artmasına rağmen insan davranışlarında değişiklik olmadığını ifade eden Aydın’ın uyarıları şöyle:



İl Pandemi Kurullarıyla bu iş götürülemez

“Virüs daha hızlı bulaşmasına rağmen bizim davranışlarımızda hiçbir değişiklik yok. Bu bölgenin artık il pandemi kurullarıyla yönetilecek durumdan çıktığını görmemiz lazım. Karadeniz Bölgesi için majör kararların alınabilmesi ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu’nun devreye girmesi gerekiyor."

Seyahatler ve yüz yüze eğitim denetim altına alınmalı

Bu bölgedeki seyahatlerin ve eğitimlerin mutlaka denetim altına alınması gerekiyor. Her türlü organizasyon denetim altında yapılmalı. Aksi halde önümüzdeki haftalar daha kötü günler bizi bekliyor olabilir.”

Böyle giderse Türkiye'nin tamamen kapanması gerekir

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener ise, son dönemde maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemlere çok fazla uyulmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Tehlike büyük. Halîhazırda Avrupa’da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde. Bu tırmanış trendi devam edecek olursa, Türkiye’nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir. İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var. Türkiye’de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı, Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı olabilir.”



Yine unutulan virüs oldu

Türkiye genelinde alınan tedbirlere ve yapılan denetimlere rağmen vaka artışları sürüyor. Vaka lideri Samsun başta olmak üzere İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Gaziantep’in de aralarında bulunduğu kentlerde vaka tırmanışına rağmen sosyal mesafenin unutulduğu kalabalıklara rastlamak mümkün.