İDO ve BUDO'dan peş peşe sefer iptalleri geldi! İşte iptal olan seferler

BURSA Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre iptal edilen seferler şöyle:

Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

İDO'nun iptal olan seferleri..

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise şu seferler iptal edildi;

Bursa-Yenikapı 07:30 seferi,

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,

Kabataş-Kadıköy-Bursa 07:45 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.