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Levent Gültekin'e TV programı öncesinde saldıran 3 şüpheli yakalandı

Gazeteci Levent Gültekin'e Bakırköy'de, Halk TV'de katılacağı program öncesinde saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Cevizlik Mahallesi'nde 8 Mart'ta Halk TV'de katılacağı programa gitmeye çalışan Levent Gültekin'e bir grubun saldırması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan zanlılar emniyete götürülürken, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ne olmuştu?

Gazeteci Levent Gültekin 8 Mart'ta televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğramıştı. Olaydan sonra televizyon programına katılan Gültekin, ardından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisine saldıran kişiler hakkında şikayette bulunmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. 

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