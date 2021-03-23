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Adana'da park halindeki otomobil ateşe verildi

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Kundaklanan otomobil kullanılmaz hale gelirken, yanındaki lüks otomobil de kısmen zarar gördü.

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Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77022 Sokak'ta meydana geldi. Hatice D.'ye ait park halindeki 80 ABR 994 plakalı otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, otomobilin arka kısmını saran ve yanındaki 01 ACC 983 plakalı lüks otomobile de sıçrayan alevlere tazyikli suyla müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Hatice D.’nin otomobili kullanılmaz hale gelirken, diğer araç ise kısmen zarar gördü. İtfaiye ekibinin yaptığı incelemede, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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