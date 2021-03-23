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İtalyan gazeteciden bomba Arda Turan iddiası

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek Arda Turan ile devam etmek istiyor. Arda Turan'ın sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.

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Geçtiğimiz günlerde Fernando Muslera ile nikah tazeleyen Galatasaray'da sıra Arda Turan'da... Sarı kırmızılılar, 34 yaşındaki yıldızın sözleşmesini opsiyon devreye girmeden uzatma kararı aldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Arda Turan'ın Galatasaray ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu. Sezon başında yapılan sözleşmede, “A Takım’ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11’de başlaması halinde sözleşmesinin bir yıl daha uzayacağı ve 5 milyon lira garanti para alacağı belirtilen tecrübeli oyuncu, bugüne kadar 24’si lig, 1’i de Avrupa müsabakası olmak üzere 26 karşılaşmada şans buldu.

Arda Turan'ın sözleşmesindeki +1 sezonluk opsiyonun devreye girmesi için 4 maçta daha ilk 11 çıkması şart. 34 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin opsiyonu devreye girmeden uzatılmasına karar verildi.

Fernando Muslera’nın dönmesinin ardından kaptanlığı bırakan Arda Turan, çıktığı 26 resmi maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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