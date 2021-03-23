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İngiltere, Rusya’yı ‘en büyük’ nükleer ve askeri tehdit ilan etti

İNGİLTERE Savunma Bakanlığı Silahlı Kuvvetler modernizasyon stratejisinde, Rusya’nın Avrupa güvenliğine “en büyük” nükleer ve askeri tehdit oluşturduğu belirtildi.

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‘Defence in a competitive age’ başlıklı 76 sayfalık dokümanda, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin yenilenmesi, tüm hükümet faaliyetlerini entegre etme yeteneği ve risk alma isteğinin Rusya’yı yetenekli ve öngörülemez bir oyuncu yaptığı ifade edildi. Stratejinin metninde, “Rusya, uzak mesafeden yüksek hassasiyetli saldırı düzenleme ve son derece etkili hava savunma sistemi yardımıyla İngiltere ile müttefiklerini hareket özgürlüğünden mahrum etme yeteneğine sahip. Dolayısıyla Rusya, İngiltere’nin, güçlerini destekleme ve Avrupa, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki çıkarlarını koruma kabiliyetine önemli bir tehdit oluşturabilir” dendi.

Moskova’nın, iletişim kablolarına zarar verebilecek denizaltı filosu ve derin deniz ekipmanının oluşturulmasına yatırım yaptığı belirtilen belgede, Rusya’nın, düşman kıyılarına savaş başlıklarını ulaştırabilen torpido geliştirdiğine dikkat çekildi.

İngiltere’nin, Karadeniz, Arktika, Baltık ve Batı Balkanlar bölgelerindeki varlığını genişletmeyi planladığı ifade edildi.

İngiltere’nin ordunun ihtiyaçları için önümüzdeki 4 yıl içinde 85 milyar pound harcama niyetinde olduğu belirtildi.

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