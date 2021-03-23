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HABER /  BEŞİKTAŞ
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Dorukhan Toköz bombası! İspanyollar duyurdu

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'e Celta Vigo'nun da talip olduğu öğrenildi.

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İspanyol basını, Dorukhan Toköz'ün gelecek sezon La Liga'ya transfer olabileceğini iddia etti. Haberde gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için Celta Vigo'nun yatırımlar yapacağı ve bu kulübün orta saha için Dorukhan'ı gözüne kestirdiği yazıldı.

Real Betis'in yıllık 1,5 milyon euroluk sözleşmeyi Dorukhan'a ilettiği iddia edilirken iki La Liga ekibinin oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği kaydedildi.

Dorukan Toköz Beşiktaş'ta yıllık ücretinin artırılması talebininde bulunmuş, siyah beyazlı yönetim de Dorukhan'a kendi şartlarında yeni bir sözleşme önermişti.

Genç futbolcu bu sezon 21 lig maçında forma giyerken 10 kez ilk 11'de sahaya çıktı.

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