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AK Partili Özgür Hızal'ın iddiası: İzmir Belediyesi 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlattı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, vefat eden babasının su borcu nedeniyle İZSU tarafından 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını iddiasını sosyal medya hesabından paylaştı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, 2017 doğumlu bir çocuğa, babasının su faturası borcu nedeniyle İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından icra takibi başlatıldığını söyledi. AK Partili Hızal, sosyal medya hesabında icra takibi belgelerinin fotoğraflarını da paylaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hızal, "Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL'yi havaya kaptıran İZSU'nun, 2017 doğumlu bir çocuğa, vefat eden babasının borcu sebebiyle icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik. Yaptığınız hataların bedelini İzmir'in evlatlarına ödetemezsiniz" sözlerine yer verdi.

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